Прикордонники завадили ворожим диверсантам проникнути на територію України

Прикордонники на варті. Фото: Детектор Медіа

У Сумській області минулої ночі прикордонники виявили декількох бійців ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Вони намагалися проникнути на територію України з Російської Федерації, проте через протидію з боку українських прикордонників були змушені відступити.

Про це розповіли у пресслужбі Державної прикордонної служби України у четвер, 7 березня.

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Російські диверсанти проникли на територію України і намагалися проникнути вглиб. Втім, вони зустріли опір з боку прикордонників і були вимешуні відступити.

"По диверсантах одразу відкрили вогонь на ураження. Відстрілюючись зі стрілецької зброї та гранатометів загарбники відступили. Втрати противника дорозвідуються", — повідомили прикордонники.

Вони також зазначили, що сили оборони України роблять усе необхідне, аби захистити українську територію від російського агресора.

Раніше ми повідомляли, що група ворожих диверсантів намагалася прорвати український кордон у Сумській області в суботу, 3 лютого. Окупанти втратили трьох військових загиблими або пораненими.

Також ми писали, що Служба безпеки затримала агента ФСБ, який готував прорив російських ДРГ на Сумщину. Нині зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.