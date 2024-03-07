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Прикордонники завадили ворожим диверсантам проникнути на територію України

7 березня 2024 11:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Прикордонники завадили ворожим диверсантам проникнути на територію України
Прикордонники на варті. Фото: Детектор Медіа
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Сумській області минулої ночі прикордонники виявили декількох бійців ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Вони намагалися проникнути на територію України з Російської Федерації, проте через протидію з боку українських прикордонників були змушені відступити.

Про це розповіли у пресслужбі Державної прикордонної служби України у четвер, 7 березня.

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Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот

Прикордонники зупинили ворожу ДРГ

 Російські диверсанти проникли на територію України і намагалися проникнути вглиб. Втім, вони зустріли опір з боку прикордонників і були вимешуні відступити.

"По диверсантах одразу відкрили вогонь на ураження. Відстрілюючись зі стрілецької зброї та гранатометів загарбники відступили. Втрати противника дорозвідуються", — повідомили прикордонники.

Вони також зазначили, що сили оборони України роблять усе необхідне, аби захистити українську територію від російського агресора.

Раніше ми повідомляли, що група ворожих диверсантів намагалася прорвати український кордон у Сумській області в суботу, 3 лютого. Окупанти втратили трьох військових загиблими або пораненими.

Також ми писали, що Служба безпеки затримала агента ФСБ, який готував прорив російських ДРГ на Сумщину. Нині зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

війна
кордон
Україна
прикордонники
диверсія
окупанти
Росія
ДРГ

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