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Пограничники помешали вражеским диверсантам проникнуть на территорию Украины

7 марта 2024 11:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пограничники помешали вражеским диверсантам проникнуть на территорию Украины
Пограничники на посту. Фото: Детектор Медиа
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Сумской области минувшей ночью пограничники обнаружили нескольких бойцов вражеской диверсионно-разведывательной группы. Они пытались проникнуть на территорию Украины из Российской Федерации, однако из-за противодействия со стороны украинских пограничников вынуждены были отступить.

Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины в четверг, 7 марта.

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Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Пограничники остановили вражескую ДРГ

Российские диверсанты проникли на территорию Украины и пытались проникнуть в глубь. Впрочем, они встретили сопротивление со стороны пограничников и были вымешаны отступить.

"По диверсантам сразу открыли огонь на поражение. Отстреливаясь из стрелкового оружия и гранатометов захватчики отступили. Потери противника разведываются", — сообщили пограничники.

Они также отметили, что силы обороны Украины делают все необходимое, чтобы оградить украинскую территорию от российского агрессора.

Ранее мы сообщали, что группа вражеских диверсантов пыталась прорвать украинскую границу в Сумской области в субботу, 3 февраля. Оккупанты потеряли трех военных погибшими или ранеными.

Также мы писали, что Служба безопасности задержала агента ФСБ, готовившего прорыв российских ДРГ в Сумскую область. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

война
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Украина
пограничники
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оккупанты
Россия
ДРГ

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