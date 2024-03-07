Пограничники помешали вражеским диверсантам проникнуть на территорию Украины

Пограничники на посту. Фото: Детектор Медиа

В Сумской области минувшей ночью пограничники обнаружили нескольких бойцов вражеской диверсионно-разведывательной группы. Они пытались проникнуть на территорию Украины из Российской Федерации, однако из-за противодействия со стороны украинских пограничников вынуждены были отступить.

Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины в четверг, 7 марта.

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Российские диверсанты проникли на территорию Украины и пытались проникнуть в глубь. Впрочем, они встретили сопротивление со стороны пограничников и были вымешаны отступить.

"По диверсантам сразу открыли огонь на поражение. Отстреливаясь из стрелкового оружия и гранатометов захватчики отступили. Потери противника разведываются", — сообщили пограничники.

Они также отметили, что силы обороны Украины делают все необходимое, чтобы оградить украинскую территорию от российского агрессора.

Ранее мы сообщали, что группа вражеских диверсантов пыталась прорвать украинскую границу в Сумской области в субботу, 3 февраля. Оккупанты потеряли трех военных погибшими или ранеными.

Также мы писали, что Служба безопасности задержала агента ФСБ, готовившего прорыв российских ДРГ в Сумскую область. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.