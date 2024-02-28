Прикордонники знищують ворожі ДРГ — вражаючі кадри

Українські прикордонники під час навчань у Чернігівській області. Фото: скриншот з відео

Чернігівська область — один із напрямків, де існує загроза проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп на територію України. Тому українські прикордонники навчаються та готові протидіяти у разі виявлення диверсантів.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби 28 лютого та показала відео з навчань.

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Прикордонники розповіли, що Чернігівщина — один із напрямків, де існує загроза проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп на територію України. Через постійну небезпеку днями пройшли чергові навчання прикордонників, спрямовані на виявлення та ліквідацію таких груп.

У відомстві розповіли, що за легендою аеророзвідники ДПСУ виявили ДРГ ворога, після чого було проведено розгортання мінометного розрахунку для нанесення по ній ударів.

"До навчань був залучений резерв протидиверсійний, який містить групу аеророзвідки, мінометний розрахунок та основну групу виявлення та знищення", — розповів начальник розвідки ПКШР.

Нагадаємо, 3 лютого група російських диверсантів з десяти військових здійснила спробу прорвати кордон у Сумській області. Ворога вдалося відкинути за межі кордону з Україною. Окупанти втратили трьох військових загиблими або пораненими.

Також ми писали, що Служба безпеки затримала агента ФСБ, який готував прорив російських ДРГ на Сумщину. Нині зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.