Пограничники уничтожают вражеские ДРГ — впечатляющие кадры

Украинские пограничники во время учений в Черниговской области. Фото: скриншот с видео

Черниговская область — одно из направлений, где существует угроза проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины. Потому украинские пограничники учатся и готовы противодействовать в случае выявления диверсантов.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы 28 февраля и показала видео по учениям.

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Пограничники рассказали, что Черниговщина — одно из направлений, где существует угроза проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины. В связи с постоянной опасностью на днях прошли очередные учения пограничников, направленные на выявление и ликвидацию таких групп.

В ведомстве рассказали, что по легенде аэроразведчики ГПСУ обнаружили ДРГ врага, после чего было проведено развертывание минометного расчета для нанесения по нему ударов.

"К учениям был привлечен противодиверсионный резерв, который включает группу аэроразведки, минометный расчет и основную группу обнаружения и уничтожения", — рассказал начальник разведки ПКШР.

Напомним, 3 февраля группа российских диверсантов из десяти военных предприняла попытку прорвать границу в Сумской области. Врага удалось отбросить за пределы границы с Украиной. Оккупанты потеряли трех военных погибшими или ранеными.

Также мы писали, что Служба безопасности задержала агента ФСБ, готовившего прорыв российских ДРГ в Сумскую область. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.