Прикордонники зупинили ухилянтів, які їхали на "похорон" до Румунії

Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ

На одному з контрольно-пропускних пунктів Закарпатської області затримали групу чоловіків. Вони стверджували, що нібито їдуть на похорони бабусі до Румунії.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram в середу, 28 лютого.

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"Водій автівки стверджував, що везе пасажирів на похорон бабусі. Пасажири факту "смерті" бабці не заперечили, ще й вінки поминальні продемонстрували як доказ", — йдеться у повідомленні.

Однак, вони не змогли назвати прикордонникам ані імені родички, ані точної адреси проживання.

Як виявилося, за перевезення до Румунії чоловіки заплатили водію по 2000 доларів, а легенду про похорони вигадали вже переправники.

Відомо, що наразі правоохоронці встановлюють коло причетних осіб до порушення.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, у Чернівецькій області група ухилянтів намагалася втекти до Румунії. Українські прикордонники за допомогою дрона та службової собаки спіймали порушників.

Також ми писали, що біля Угорщини прикордонники затримали закарпатця. Ухилянт планував переплисти Тису на човні та перетнути кордон.