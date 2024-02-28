Пограничники остановили уклонистов, которые ехали на "похороны" в Румынию

Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ

На одном из контрольно-пропускных пунктов Закарпатской области задержали группу мужчин. Они утверждали, что якобы едут на похороны бабушки в Румынию.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram в среду, 28 февраля.

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"Водитель автомобиля утверждал, что везет пассажиров на похороны бабушки. Пассажиры факта "смерти" бабушки не возразили, еще и поминающие венки продемонстрировали как доказательство", — говорится в сообщении.

Однако, они не смогли назвать пограничникам ни имени родственницы, ни точного адреса проживания.

Как оказалось, за перевозку в Румынию мужчины заплатили водителю по 2000 долларов, а легенду о похоронах придумали уже переправщики.

Известно, что правоохранители устанавливают круг причастных лиц к нарушению.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, в Черновицкой области группа уклонистов пыталась бежать в Румынию. Украинские пограничники с помощью дрона и служебной собаки поймали нарушителей.

Также мы писали, что у Венгрии пограничники задержали закарпатца. Уклонист планировал переплыть Тису на лодке и пересечь границу.