Примусова паспортизація — скільки українців отримали російське громадянство в окупації

Жінка тримає російський паспорт. Фото: росЗМІ

Начальник ростовського Головного управління Міністерства внутрішніх справ Олег Агарков заявив, що понад два мільйони українців в окупації отримали російські паспорти. Для цього співробітники щотижня вирушали в українські регіони та проводили "різноманітні маніпуляції".

Про це повідомляють росЗМІ.

Скільки людей отримали російські паспорти в окупації

"Одним із пріоритетних завдань є документування жителів наших нових суб'єктів (тимчасово окуповані території. — Ред.). На цей час уже видано понад два мільйони паспортів новим громадянам Російської Федерації", — сказав Агарков.

За його словами, упродовж 2023 року співробітники управління щотижня їздили у так звані "службові відрядження" на окуповані території. Так, було відряджено 716 поліцейських.

Крім того, він додав, що за 2023 рік управління "поставило на облік" понад мільйон жителів окупованих територій України.

"У Запорізькій і Херсонській областях встановлені й обслуговуються сервери для приймання та обробки дактокарт із підключенням до централізованих обліків. Здійснюється приймання та обробка дактилоскопічної інформації в Луганській і Донецькій народних республіках", — сказав Агарков.

Нагадаємо, після виходу українських військ з Авдіївки окупанти вже почали видавати місцевим жителям російські паспорти.

А в Новій Каховці окупанти розпочали наступний етап "інтеграції" населення до Російської Федерації. Відтепер від людей вимагають відкрити рахунок в російському банку — для цього необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код РФ.