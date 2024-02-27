Принудительная паспортизация — сколько украинцев получили российское гражданство в оккупации

Женщина держит российский паспорт. Фото: росСМИ

Начальник ростовского Главного управления Министерства внутренних дел Олег Агарков заявил, что более двух миллионов украинцев в оккупации получили российские паспорта. Для этого сотрудники еженедельно отправлялись в украинские регионы и проводили "разные манипуляции".

Об этом сообщают росСМИ.

Сколько человек получили российские паспорта в оккупации

"Одной из приоритетных задач является документирование жителей наших новых субъектов (временно оккупированные территории. — Ред.). В настоящее время уже выдано более двух миллионов паспортов новым гражданам Российской Федерации", — сказал Агарков.

По его словам, в течение 2023 года сотрудники управления еженедельно ездили в так называемые "служебные командировки" на оккупированные территории. Так, было откомандировано 716 полицейских.

Кроме того, он добавил, что за 2023 год управление "поставило на учет" более миллиона жителей оккупированных территорий Украины.

"В Запорожской и Херсонской областях установлены и обслуживаются серверы для приема и обработки дактокарт с подключением к централизованным учетам. Осуществляется прием и обработка дактилоскопической информации в Луганской и Донецкой народных республиках", — сказал Агарков.

Напомним, после выхода украинских войск из Авдеевки оккупанты уже начали выдавать местным жителям российские паспорта.

А в Новой Каховке оккупанты начали следующий этап "интеграции" населения в Российскую Федерацию. Теперь от людей требуют открыть счет в российском банке — для этого необходимо иметь паспорт и идентификационный код РФ.