Ракети на Україну та зліт Міг-31К — повномасштабна повітряна тривога
22 березня 2024 04:51
оновлено: 05:02
Крилата ракета летить у небі. Фото: РНБО
Масштабна повітряна тривога зараз 22 березня оголошена по всій Україні. Громадян попереджають про зліт винищувача Міг-31К та крилаті ракети над областями.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Військові попереджають про ракети на Кривий Ріг, Сумщину, Харківщину та Кременчук.
Крім того, за даними Повітряних сил, відбувся зліт російського винищувача Міг-31К з аеродрому Саваслейка.
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.
Оновлено 04:58. Повітряні сили не встигають повідомляли про ракети в напрямку українських областей.
Також летить крилата ракета на Запоріжжя.
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