Ракети на Україну та зліт Міг-31К — повномасштабна повітряна тривога

Крилата ракета летить у небі. Фото: РНБО

Масштабна повітряна тривога зараз 22 березня оголошена по всій Україні. Громадян попереджають про зліт винищувача Міг-31К та крилаті ракети над областями.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Військові попереджають про ракети на Кривий Ріг, Сумщину, Харківщину та Кременчук.

Крім того, за даними Повітряних сил, відбувся зліт російського винищувача Міг-31К з аеродрому Саваслейка.

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Оновлено 04:58. Повітряні сили не встигають повідомляли про ракети в напрямку українських областей.

Також летить крилата ракета на Запоріжжя.

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