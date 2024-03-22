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Ракети на Україну та зліт Міг-31К — повномасштабна повітряна тривога

22 березня 2024 04:51
оновлено: 05:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ракети на Україну та зліт Міг-31К — повномасштабна повітряна тривога
Крилата ракета летить у небі. Фото: РНБО
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Масштабна повітряна тривога зараз 22 березня оголошена по всій Україні. Громадян попереджають про зліт винищувача Міг-31К та крилаті ракети над областями.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Військові попереджають про ракети на Кривий Ріг, Сумщину, Харківщину та Кременчук.

Крім того, за даними Повітряних сил, відбувся зліт російського винищувача Міг-31К з аеродрому Саваслейка.

Ракети на Україну та зліт Міг-31К — повномасштабна повітряна тривога - фото 1

 

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Ракети на Україну та зліт Міг-31К — повномасштабна повітряна тривога - фото 2

Оновлено 04:58. Повітряні сили не встигають повідомляли про ракети в напрямку українських областей.

Ракети на Україну та зліт Міг-31К — повномасштабна повітряна тривога - фото 3

Також летить крилата ракета на Запоріжжя.

Ракети на Україну та зліт Міг-31К — повномасштабна повітряна тривога - фото 4

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