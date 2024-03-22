Ракеты на Украину и взлет Миг-31К — полномасштабная воздушная тревога
22 марта 2024 04:51
обновлено: 05:02
Крылатая ракета летит в небе. Фото: СНБО
Масштабная воздушная тревога сейчас 22 марта объявлена по всей Украине. Граждан предупреждают о взлете истребителя Миг-31К и крылатых ракетах над областями.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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Кроме того, по данным воздушных сил, произошел взлет российского истребителя Миг-31К с аэродрома Саваслейка.
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу.
Обновлено 04:58. Воздушные силы не успевают сообщали о ракетах в направлении украинских областей.
Также летит крылатая ракета в Запорожье.
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