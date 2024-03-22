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Ракеты на Украину и взлет Миг-31К — полномасштабная воздушная тревога

22 марта 2024 04:51
обновлено: 05:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ракеты на Украину и взлет Миг-31К — полномасштабная воздушная тревога
Крылатая ракета летит в небе. Фото: СНБО
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Масштабная воздушная тревога сейчас 22 марта объявлена по всей Украине. Граждан предупреждают о взлете истребителя Миг-31К и крылатых ракетах над областями.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Военные предупреждают о ракетах Кривого Рога, Сумщины, Харьковщины и Кременчуга.

Кроме того, по данным воздушных сил, произошел взлет российского истребителя Миг-31К с аэродрома Саваслейка.

Ракеты на Украину и взлет Миг-31К - полномасштабная воздушная тревога - фото 1

 

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу.

Ракеты на Украину и взлет Миг-31К - полномасштабная воздушная тревога - фото 2

Обновлено 04:58. Воздушные силы не успевают сообщали о ракетах в направлении украинских областей.

Ракеты на Украину и взлет Миг-31К - полномасштабная воздушная тревога - фото 3

Также летит крылатая ракета в Запорожье.

Ракеты на Украину и взлет Миг-31К — полномасштабная воздушная тревога - фото 4

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