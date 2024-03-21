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Ракетна атака на Україну — куди прямують ворожі цілі

21 березня 2024 04:50
оновлено: 05:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ракетна атака на Україну — куди прямують ворожі цілі
Ракети летять нічним небом. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 21 березня триває вже понад годину. Під загрозою всі області, триває ракетна атака. Так, на Київщині вже було чути звуки вибухів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога триває зараз 21 березня

Українські захисники інформують, що ракети перебувають над Житомирською та Рівненською областями, постійно змінюючи напрямок руху.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також військові попереджають мешканців Хмельницького та Житомира про особливу небезпеку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

На всю Україну розпласталась масштабна повітряна тривога. Над областями кружляють ракети.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 21 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:55. Повітряні сили попереджають про ракети на Київ.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 05:03. Військові пишуть про загрозу балістики з північного сходу. Також є інформація про пуски крилатих ракет "Кинджал" в бік Києва.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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