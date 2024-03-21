Ракетна атака на Україну — куди прямують ворожі цілі

Ракети летять нічним небом. Фото: росЗМІ

Повітряна тривога в Україні зараз 21 березня триває вже понад годину. Під загрозою всі області, триває ракетна атака. Так, на Київщині вже було чути звуки вибухів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Повітряна тривога триває зараз 21 березня

Українські захисники інформують, що ракети перебувають над Житомирською та Рівненською областями, постійно змінюючи напрямок руху.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також військові попереджають мешканців Хмельницького та Житомира про особливу небезпеку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

На всю Україну розпласталась масштабна повітряна тривога. Над областями кружляють ракети.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:55. Повітряні сили попереджають про ракети на Київ.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 05:03. Військові пишуть про загрозу балістики з північного сходу. Також є інформація про пуски крилатих ракет "Кинджал" в бік Києва.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Новина доповнюється...