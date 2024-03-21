Ракетна атака на Україну — куди прямують ворожі цілі
Повітряна тривога в Україні зараз 21 березня триває вже понад годину. Під загрозою всі області, триває ракетна атака. Так, на Київщині вже було чути звуки вибухів.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога триває зараз 21 березня
Українські захисники інформують, що ракети перебувають над Житомирською та Рівненською областями, постійно змінюючи напрямок руху.
Також військові попереджають мешканців Хмельницького та Житомира про особливу небезпеку.
На всю Україну розпласталась масштабна повітряна тривога. Над областями кружляють ракети.
Оновлено 04:55. Повітряні сили попереджають про ракети на Київ.
Оновлено 05:03. Військові пишуть про загрозу балістики з північного сходу. Також є інформація про пуски крилатих ракет "Кинджал" в бік Києва.
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