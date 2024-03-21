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Ракетная атака на Украину — куда направляются враждебные цели

21 марта 2024 04:50
обновлено: 05:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ракетная атака на Украину — куда направляются враждебные цели
Ракеты летят по ночному небу. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 21 марта длится уже больше часа. Под угрозой все области продолжается ракетная атака. Так, в Киевской области уже были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога продолжается сейчас 21 марта

Украинские защитники информируют, что ракеты находятся над Житомирской и Ровенской областями, постоянно меняя направление движения.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также военные предупреждают жителей Хмельницкого и Житомира об особой опасности.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Во всю Украину распласталась масштабная воздушная тревога. Над областями кружат ракеты.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 21 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:55. Воздушные силы предупреждают о ракетах Киева.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:03. Военные пишут об угрозе баллистики с северо-востока. Также есть информация о пусках крылатых ракет "Кинжал" в сторону Киева.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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