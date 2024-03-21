Ракетная атака на Украину — куда направляются враждебные цели
Воздушная тревога в Украине сейчас 21 марта длится уже больше часа. Под угрозой все области продолжается ракетная атака. Так, в Киевской области уже были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога продолжается сейчас 21 марта
Украинские защитники информируют, что ракеты находятся над Житомирской и Ровенской областями, постоянно меняя направление движения.
Также военные предупреждают жителей Хмельницкого и Житомира об особой опасности.
Во всю Украину распласталась масштабная воздушная тревога. Над областями кружат ракеты.
Обновлено 04:55. Воздушные силы предупреждают о ракетах Киева.
Обновлено 05:03. Военные пишут об угрозе баллистики с северо-востока. Также есть информация о пусках крылатых ракет "Кинжал" в сторону Киева.
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