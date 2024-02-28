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Ракетний удар по центру Покровська — репортаж Новини.LIVE

28 лютого 2024 13:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ракетний удар по центру Покровська — репортаж Новини.LIVE
Наслідки ракетного удару по Покровську. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти у ніч проти 28 лютого завдали ракетного удару по Покровську Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджені заклади культури та освіти, адмінбудівлі, житлові будинки і приватні домоволодіння. 

Кореспондентка Новини.LIVE побувала на місці ворожого удару в місті та показала наслідки.

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За повідомленнями Покровської міської військової адміністрації, ворог випустив по місту щонайменше чотири ракети. 

Внаслідок ракетної атаки пошкоджено понад 10 закладів освіти та культури та близько 15 багатоквартирних житлових будинків.

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Наслідки ракетного удару по Покровську. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Наслідки ракетного удару по Покровську. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Наслідки ракетного удару по Покровську. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Наслідки ракетного удару по Покровську. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Наслідки ракетного удару по Покровську. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Наслідки ракетного удару по Покровську. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Наслідки ракетного удару по Покровську. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Наслідки ракетного удару по Покровську. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Наслідки ракетного удару по Покровську. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Наслідки ракетного удару по Покровську. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Чи постраждали люди від ворожої атаки, наразі невідомо.  Наразі на місці обстрілу працюють підрозділи ДСНС, нацполіції, комунальні служби Покровська. 

Нагадаємо, що це не перші масовані атаки по місту. Так, на початку січня російські окупанти завдали ракетного удару по лікарні в Покровську, коли там тривала операція. Від осколків скла постраждали і пацієнт, і медперсонал, на щастя, загиблих немає.

Крім того, потужні вибухи в Покровську лунали й 31 січня. Тоді ворог вдарив по центральній частині Покровська, через що пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків та поранено шість місцевих мешканців. 

Донецька область
обстріли
окупанти
війна в Україні
ракетний удар

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