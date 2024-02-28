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Ракетный удар по центру Покровска — репортаж Новини.LIVE

28 февраля 2024 13:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ракетный удар по центру Покровска — репортаж Новини.LIVE
Последствия ракетного удара по Покровску. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты в ночь на 28 февраля нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области. В результате атаки повреждены учреждения культуры и образования, админздания, жилые дома и частные домовладения. 

Корреспондент Новини.LIVE побывала на месте вражеского удара в городе и показала последствия.

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По сообщениям Покровской городской военной администрации, враг выпустил по городу минимум четыре ракеты.

От ракетной атаки повреждено более 10 учебных заведений и культуры и около 15 многоквартирных жилых домов.

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Последствия ракетного удара по Покровску. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
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Последствия ракетного удара по Покровску. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
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Последствия ракетного удара по Покровску. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
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Последствия ракетного удара по Покровску. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
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Последствия ракетного удара по Покровску. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
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Последствия ракетного удара по Покровску. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
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Последствия ракетного удара по Покровску. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
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Последствия ракетного удара по Покровску. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
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Последствия ракетного удара по Покровску. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
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Последствия ракетного удара по Покровску. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Пострадали ли люди от вражеской атаки, пока неизвестно. На месте обстрела работают подразделения ГСЧС, нацполиции, коммунальные службы Покровска.

Напомним, что это не первые массированные атаки по городу. Так, в начале января российские оккупанты нанесли ракетный удар по больнице в Покровске, когда там проходила операция. От осколков стекла пострадал и пациент, и медперсонал, к счастью, погибших нет.

Кроме того, мощные взрывы в Покровске раздавались и 31 января. Тогда враг ударил по центральной части Покровска, из-за чего повреждены пять многоквартирных домов и ранены шесть местных жителей.

Донецкая область
обстрелы
оккупанты
война в Украине
ракетный удар

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