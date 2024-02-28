Ракетный удар по центру Покровска — репортаж Новини.LIVE
Российские оккупанты в ночь на 28 февраля нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области. В результате атаки повреждены учреждения культуры и образования, админздания, жилые дома и частные домовладения.
Корреспондент Новини.LIVE побывала на месте вражеского удара в городе и показала последствия.
Последствия обстрела покровска 28 февраля — репортаж Новини.LIVE
По сообщениям Покровской городской военной администрации, враг выпустил по городу минимум четыре ракеты.
От ракетной атаки повреждено более 10 учебных заведений и культуры и около 15 многоквартирных жилых домов.
Пострадали ли люди от вражеской атаки, пока неизвестно. На месте обстрела работают подразделения ГСЧС, нацполиции, коммунальные службы Покровска.
Напомним, что это не первые массированные атаки по городу. Так, в начале января российские оккупанты нанесли ракетный удар по больнице в Покровске, когда там проходила операция. От осколков стекла пострадал и пациент, и медперсонал, к счастью, погибших нет.
Кроме того, мощные взрывы в Покровске раздавались и 31 января. Тогда враг ударил по центральной части Покровска, из-за чего повреждены пять многоквартирных домов и ранены шесть местных жителей.
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