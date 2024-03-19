Росія купує у США супутникові дані для підготовки ударів по Україні, — ЗМІ

Супутниковий знімок. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Росія, ймовірно, купує супутникові дані в американських компаній для підготовки ракетних ударів по Україні. Необхідні знімки росіяни можуть отримувати лише за кілька тисяч доларів.

Про це повідомило американське видання Atlantic з посиланням на представника Сил оборони України.

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Як стверджує джерело журналістів, після того, як супутник фіксує зображення цілі, російські війська через деякий час б'ють по ній.

"Українське військове джерело повідомило, що, на його думку, дальні удари Росії за допомогою крилатих ракет, які є одними з найдорожчих видів зброї в її неядерному арсеналі, завдаються з використанням супутникових зображень, наданих американськими компаніями", — йдеться у статті.

За його словами, супутник робить знімки місця, а за кілька днів чи тижнів по цьому місцю прилітає російська ракета. Іноді після атаки росіяни замовляють ще один знімок, щоб оцінити завдані збитки.

"Занадто багато збігів між зробленими знімками та наступними ударами, щоб це було випадковістю", — зазначив співрозмовник видання.

ЗМІ пише, що багато компаній, які займаються супутниковими знімками, пропонують список архівних зображень із зазначенням дат і координат, де можна переглянути десятки тисяч зображень, зроблених в Україні.

За тиждень до 2 квітня 2022 року в американських компаній було щонайменше дев'ять запитів на зображення аеродрому під Миргородом. 2 квітня окупанти вдарили по ньому ракетами. Наступного тижня фото аеродрому просили знову.

Запити на знімки надходили також перед обстрілом Львова 26 березня 2022 року та перед недавнім ударом по Києву на початку 2024 року. Заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко підтвердила виданню підозри відомства про те, що Росія купує та використовує ці знімки з військовою метою.

Американські компанії пропонують супутникові знімки в найкоротші терміни — лише за кілька годин, і це коштує кілька тисяч доларів. При цьому за нижчу ціну доступні архівні знімки територій України, включно з важливими, з воєнної точки зору, об'єктами.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден ще на рік продовжив санкції проти РФ, які запровадили ще у 2014 році через російську анексію Криму та вторгнення на Донбас.

Також ми писали, що Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. До нового списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 організацій.