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Россия покупает у США спутниковые данные для подготовки ударов по Украине, — СМИ

19 марта 2024 05:21
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Россия покупает у США спутниковые данные для подготовки ударов по Украине, — СМИ
Спутниковый снимок. Иллюстративное фото из открытых источников
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Россия, по всей вероятности, покупает спутниковые данные у американских компаний для подготовки ракетных ударов по Украине. Необходимые снимки россияне могут получать всего за несколько тысяч долларов.

Об этом сообщило американское издание Atlantic со ссылкой на представителя Сил обороны Украины.

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Как утверждает источник журналистов, после того, как спутник фиксирует изображение цели, российские войска спустя некоторое время бьют по ней.

"Украинский военный источник сообщил, что, по его мнению, дальние удары России с помощью крылатых ракет, являющихся одними из самых дорогих видов оружия в его неядерном арсенале, наносятся с использованием спутниковых изображений, предоставленных американскими компаниями", — говорится в статье.

По его словам, спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель по этому месту прилетает российская ракета. Иногда после атаки россияне заказывают еще один снимок, чтобы оценить нанесенный ущерб.

"Слишком много совпадений между сделанными снимками и последующими ударами, чтобы это было случайностью", — отметил источник.

СМИ пишет, что многие компании, занимающиеся спутниковыми снимками, предлагают список архивных изображений с указанием дат и координат, где можно посмотреть десятки тысяч изображений, сделанных в Украине.

За неделю до 2 апреля 2022 года у американских компаний было по меньшей мере девять запросов на изображение аэродрома под Миргородом. 2 апреля оккупанты ударили по нему ракетами. На следующей неделе фото аэродрома просили снова.

Запросы на снимки поступали также перед обстрелом Львова 26 марта 2022 и перед недавним ударом по Киеву в начале 2024 года. Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко подтвердила подозрению ведомства о том, что Россия покупает и использует эти снимки в военных целях.

Американские компании предлагают спутниковые снимки в кратчайшие сроки — всего за несколько часов, и это стоит несколько тысяч долларов. При этом ниже цены доступны архивные снимки территорий Украины, включая важные, с военной точки зрения, объекты.

Напомним, что президент США Джо Байден еще на год продлил санкции против РФ, которые ввели еще в 2014 году из-за российской аннексии Крыма и вторжения на Донбасс.

Также мы писали, что Япония ввела новый пакет санкций против России. В новый список вошли 12 физических лиц и 36 организаций.

США
спутник
война в Украине
Россия

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