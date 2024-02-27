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Росія повернула собі ініціативу на фронті — пояснення ISW

27 лютого 2024 07:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія повернула собі ініціативу на фронті — пояснення ISW
Російські солдати. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російська армія знову набула переваги на полі військових дій і має здатність проводити штурми на свій розсуд. Наразі Росія запланувала новий наступ на літо 2024 року.

Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у вівторок, 27 лютого.

Потенціал РФ на полі бою

ISW стверджує, що після контрнаступу України влітку 2023 року Росія знову захопила ініціативу на полі бою, що дає їй можливість самостійно визначати умови та масштаби майбутніх атак на Україну.

Аналітики вважають, якщо Україна вирішить дотримуватись активної оборони на всіх фронтах у 2024 році, це може призвести до того, що стратегічна перевага перейде до Росії.

Таке становище дозволить російським військам гнучко використовувати свої резерви та ресурси, змушуючи Україну діяти в режимі оборони, доки Росія не втратить ініціативу. Однак українські сили можуть позбавити Росію цієї переваги, якщо матимуть достатні ресурси для контратак та проведення власних наступальних операцій у 2024 році.

Нагадаємо, Росія збільшила кількість наземних наступальних операцій на Таврійському напрямку до рекордного рівня за останні два тижні.

Раніше The New Yourk Times повідомив, що РФ веде наступальні дії одразу на п'яти напрямках: Авдіївському, Мар'їнському, Роботинському, Кремінському та Бахмутському.

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