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Россия вернула себе инициативу на фронте — объяснение ISW

27 февраля 2024 07:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия вернула себе инициативу на фронте — объяснение ISW
Российские солдаты. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российская армия вновь обрела преимущество на поле военных действий и обладает способностью проводить штурмы по своему усмотрению. Сейчас Россия запланировала новое наступление на лето 2024 года.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) во вторник, 27 февраля.

Потенциал РФ на поле боя

ISW утверждает, что после контрнаступления Украины летом 2023 года Россия снова захватила инициативу на поле боя, что дает ей возможность самостоятельно определять условия и масштабы будущих атак на Украину.

Аналитики считают, если Украина решит придерживаться активной обороны на всех фронтах в 2024 году, это может привести к тому, что стратегическое преимущество перейдет к России.

Такое положение позволит российским войскам гибко использовать свои резервы и ресурсы, заставляя Украину действовать в режиме обороны до тех пор, пока Россия не потеряет инициативу. Однако украинские силы могут лишить Россию этого преимущества, если будут обладать достаточными ресурсами для контратак и проведения собственных наступательных операций в 2024 году.

Напомним, Россия увеличила количество наземных наступательных операций на Таврическом направлении до рекордного уровня за последние две недели.

Ранее  The New Yourk Times сообщил, что РФ ведет наступательные действия сразу на пяти направлениях: Авдеевском, Марьинском, Работинском, Кременском и Бахмутском. 

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