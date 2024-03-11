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Росія використовує на фронті "зброю останньої надії" — що про це відомо

11 березня 2024 13:46
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росія використовує на фронті "зброю останньої надії" — що про це відомо
Військовий у протигазі. Ілюстративне фото: "Армія Інформ"
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Російська армія дедалі частіше застосовують боєприпаси із отруйними речовинами на Запорізькому напрямку. За тиждень було зафіксовано близько 60 скидів гранат з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії.

Про це у прямому ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

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Використання отруйних речовин

За слів речника ОСУВ "Таврія", хлорпікрин та подібні отруйні речовини є основними компонентами цих боєприпасів. Лише протягом останньої доби зафіксовано 9 подібних скидів, більшість з яких мають місце на Запорізькому напрямку.

Лиховій підкреслив, що така практика свідчить про неспроможність російських військових досягти своїх цілей іншими засобами. Зокрема, коли звичайні технічні та бойові засоби не призводять до бажаного результату, вони вдаються до використання отруйних речовин.

"Коли ворог не може домогтися виконання свої задач в звичайний спосіб, звичайною артилерією, авіацією, FPV-дронами, вони вдаються до зброї останньої надії. Це хімічні речовини, отруйні речовини, коли вони хочуть просто ось таким чином викурити наших військових з окопів", — розповів речник ОСУВ "Таврія".

При цьому Сили оборони України знаходять способи протистояти і цим діям ворога.

"Доводиться застосовувати засоби індивідуального захисту. І, звичайно, доводиться боротися з російськими дронами, які беруть участь у цих скидах", — зазначив Лиховій.

Раніше ми вже повідомляли, що в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" російські загарбники дедалі частіше проводять хімічні атаки

Також ми писали про те, що російськв окупанти обстріляли фосфором Авдіївку Донецької області. 

війна
Україна
хімічна зброя
окупанти
Росія

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