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Россия использует на фронте "оружие последней надежды" — что об этом известно

11 марта 2024 13:46
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россия использует на фронте "оружие последней надежды" - что об этом известно
Военный в противогазе. Иллюстративное фото: "Армия Информ"
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Российская армия все чаще применяют боеприпасы с ядовитыми веществами на Запорожском направлении. За неделю было зафиксировано около 60 сбросов гранат с ядовитым веществом душно-слезоточивого действия.

Об этом в прямом эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой.

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Использование ядовитых веществ

По словам спикера ОСУВ "Таврия", хлорпикрин и подобные ядовитые вещества являются основными компонентами этих боеприпасов. Только за последние сутки зафиксировано 9 подобных сбросов, большинство из которых имеют место на Запорожском направлении.

Лиховой подчеркнул, что такая практика свидетельствует о несостоятельности российских военных достичь своих целей другими средствами. В частности, когда обычные технические и боевые средства не приводят к желаемому результату, они прибегают к использованию ядовитых веществ.

"Когда враг не может добиться выполнения своих задач обычным способом, обычной артиллерией, авиацией, FPV-дронами, они прибегают к оружию последней надежды. Это химические вещества, ядовитые вещества, когда они хотят просто вот таким образом выкурить наших военных из окопов", — рассказал спикер ОСУВ "Таврия".

При этом Силы обороны Украины находят способы противостоять и этим действиям врага.

"Приходится применять средства индивидуальной защиты. И, конечно, приходится бороться с российскими дронами, участвующими в этих сбросах", — отметил Лиховой.

Ранее мы уже сообщали, что в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" российские захватчики все чаще проводят химические атаки .

Также мы писали о том, что российские кафиры обстреляли фосфором Авдеевку Донецкой области.

война
Украина
химическое оружие
оккупанты
Россия

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