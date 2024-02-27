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Росія випустила "шахеди" по Україні — які області під загрозою атаки

27 лютого 2024 00:06
оновлено: 00:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія випустила "шахеди" по Україні — які області під загрозою атаки
Безпілотник летить над областями. Фото: armyinform.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні в вівторок, 27 лютого, продовжується в низці областей. "Червоні" області під загрозою ударних БпЛА, які наразі наблизились до Харкова.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Повітряні сили зазначають, що ворожі "шахеди" наближаються на Харків.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога продовжується в таких областях:

  • Рівненській,
  • Хмельницькій,
  • Чернівецькій,
  • Сумській,
  • Харківській,
  • Донецькій. 
Мапа повітряних тривог в Україні 27 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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