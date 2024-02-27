Росія випустила "шахеди" по Україні — які області під загрозою атаки

Безпілотник летить над областями. Фото: armyinform.com.ua

Повітряна тривога в Україні в вівторок, 27 лютого, продовжується в низці областей. "Червоні" області під загрозою ударних БпЛА, які наразі наблизились до Харкова.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Повітряні сили зазначають, що ворожі "шахеди" наближаються на Харків.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога продовжується в таких областях:

Рівненській,

Хмельницькій,

Чернівецькій,

Сумській,

Харківській,

Донецькій.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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