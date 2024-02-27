Росія випустила "шахеди" по Україні — які області під загрозою атаки
27 лютого 2024 00:06
оновлено: 00:15
Безпілотник летить над областями. Фото: armyinform.com.ua
Повітряна тривога в Україні в вівторок, 27 лютого, продовжується в низці областей. "Червоні" області під загрозою ударних БпЛА, які наразі наблизились до Харкова.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряні сили зазначають, що ворожі "шахеди" наближаються на Харків.
Наразі повітряна тривога продовжується в таких областях:
- Рівненській,
- Хмельницькій,
- Чернівецькій,
- Сумській,
- Харківській,
- Донецькій.
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