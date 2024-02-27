Россия выпустила "шахеды" по Украине — какие области под угрозой атаки

Беспилотник летит над областями. Фото: armyinform.com.ua

Воздушная тревога в Украине во вторник, 27 февраля, продолжается в ряде областей. "Красные" области под угрозой ударных БПЛА, которые приблизились к Харькову.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Воздушные силы отмечают, что вражеские "шахеды" приближаются к Харькову.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога продолжается в следующих областях:

Ровенской,

Хмельницкой,

Черновицкой,

Сумской,

Харьковской,

Донецкой.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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