Россия выпустила "шахеды" по Украине — какие области под угрозой атаки
27 февраля 2024 00:06
обновлено: 00:15
Беспилотник летит над областями. Фото: armyinform.com.ua
Воздушная тревога в Украине во вторник, 27 февраля, продолжается в ряде областей. "Красные" области под угрозой ударных БПЛА, которые приблизились к Харькову.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Воздушные силы отмечают, что вражеские "шахеды" приближаются к Харькову.
В настоящее время воздушная тревога продолжается в следующих областях:
- Ровенской,
- Хмельницкой,
- Черновицкой,
- Сумской,
- Харьковской,
- Донецкой.
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