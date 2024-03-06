Росія засипає Україну "шахедами" — небезпека дісталася півночі

Безпілотник летить над областями. Фото: АРМІЯ INFORM

Повітряна тривога в Україні зараз 6 березня дісталася й Київської області. Небезпеку оголосили через загрозу "шахедів", які сновигають країною.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також захисники виявили ще низку безпілотників на таких напрямках:

на Полтавщині — північно-західним курсом.

на Херсонщині — у напрямку Миколаївщини.

дві групи "шахедів" на Миколаївщині — курсом на Кіровоградщину.

на Вінниччині — у напрямку Хмельниччини.

Крім того, кілька нових груп БпЛА з Чорного моря наближаються до Одеси.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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