Росія засипає Україну "шахедами" — небезпека дісталася півночі
6 березня 2024 00:00
оновлено: 00:24
Безпілотник летить над областями. Фото: АРМІЯ INFORM
Повітряна тривога в Україні зараз 6 березня дісталася й Київської області. Небезпеку оголосили через загрозу "шахедів", які сновигають країною.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Також захисники виявили ще низку безпілотників на таких напрямках:
- на Полтавщині — північно-західним курсом.
- на Херсонщині — у напрямку Миколаївщини.
- дві групи "шахедів" на Миколаївщині — курсом на Кіровоградщину.
- на Вінниччині — у напрямку Хмельниччини.
Крім того, кілька нових груп БпЛА з Чорного моря наближаються до Одеси.
Оновлено 00:17. Повітряні сили пишуть про БпЛА в бік Южного.
Оновлено 00:23. Повітряна тривога зміщується на західні області.
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