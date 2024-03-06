Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Росія засипає Україну "шахедами" — небезпека дісталася півночі arrow

Росія засипає Україну "шахедами" — небезпека дісталася півночі

6 березня 2024 00:00
оновлено: 00:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія засипає Україну "шахедами" — небезпека дісталася півночі
Безпілотник летить над областями. Фото: АРМІЯ INFORM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 6 березня дісталася й Київської області. Небезпеку оголосили через загрозу "шахедів", які сновигають країною.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Військові попереджають про рух безпілотників із Чернігівської в бік Київської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також захисники виявили ще низку безпілотників на таких напрямках:

  • на Полтавщині — північно-західним курсом.
  • на Херсонщині — у напрямку Миколаївщини.
  • дві групи "шахедів" на Миколаївщині — курсом на Кіровоградщину.
  • на Вінниччині — у напрямку Хмельниччини.

Крім того, кілька нових груп БпЛА з Чорного моря наближаються до Одеси.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 6 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:17. Повітряні сили пишуть про БпЛА в бік Южного.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:23. Повітряна тривога зміщується на західні області.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 6 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд