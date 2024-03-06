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Россия засыпает Украину "шахедами" - опасность досталась северу

6 марта 2024 00:00
обновлено: 00:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия засыпает Украину "шахедами" - опасность досталась северу
Беспилотник летит над областями. Фото: АРМИЯ INFORM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 6 марта добралась и в Киевской области. Опасность объявили из-за угрозы "шахедов", снующих по стране.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Военные предупреждают о движении беспилотников из Черниговской в сторону Киевской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также защитники обнаружили еще ряд беспилотников по следующим направлениям:

  • на Полтавщине – северо-западным курсом.
  • в Херсонской области — в направлении Николаевской области.
  • две группы "шахедов" в Николаевской области - курсом на Кировоградщину.
  • в Винницкой области — в направлении Хмельнитчины.

Кроме того, несколько новых групп БПЛА по Черному морю приближаются к Одессе.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 6 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:17. Воздушные силы пишут о БпЛА в сторону Южного.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:23. Воздушная тревога смещается в западные области.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 6 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:43. Воздушные силы пишут о беспилотниках на юге Хмельницкой области, направляющихся в Староконстантиново.

Такие новые "шахеды" в Харьковской области курсом на юг.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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