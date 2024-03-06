Россия засыпает Украину "шахедами" - опасность досталась северу
Воздушная тревога в Украине сейчас 6 марта добралась и в Киевской области. Опасность объявили из-за угрозы "шахедов", снующих по стране.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Военные предупреждают о движении беспилотников из Черниговской в сторону Киевской области.
Также защитники обнаружили еще ряд беспилотников по следующим направлениям:
- на Полтавщине – северо-западным курсом.
- в Херсонской области — в направлении Николаевской области.
- две группы "шахедов" в Николаевской области - курсом на Кировоградщину.
- в Винницкой области — в направлении Хмельнитчины.
Кроме того, несколько новых групп БПЛА по Черному морю приближаются к Одессе.
Обновлено 00:17. Воздушные силы пишут о БпЛА в сторону Южного.
Обновлено 00:23. Воздушная тревога смещается в западные области.
Обновлено 00:43. Воздушные силы пишут о беспилотниках на юге Хмельницкой области, направляющихся в Староконстантиново.
Такие новые "шахеды" в Харьковской области курсом на юг.
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