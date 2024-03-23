Хлопікрин, заборонена хімічна зброя окупантів, наслідки ураження

Російські гранати з хімічною зброєю, виявлені на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська використали хімічну зброю, яка є забороненою паризькою Конвенцією. Чим саме обстрілюють Сили оборони України на фронті, і якими наслідками може обернутися використання неконвенційної зброї – читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Російські порушники правил

Російська Федерація, розв’язавши війну проти України, протягом усіх двох років повномасштабного вторгнення намагається використовувати не тільки конвенційну, тобто дозволену міжнародними угодами зброю.

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Так, кремлівське керівництво регулярно залякує як Україну, так і світову спільноту загалом використанням такої зброї масового ураження, як ядерна зброя. Путінський режим час від часу натякає на можливість тактичного ядерного удару по території України — чи то по тилових містах, чи то по місцях розташування підрозділів ЗСУ в районі лінії фронту.

Крім того, росіяни захопили найбільшу атомну електростанцію Європи, Запорізьку АЕС – і фактично шантажують Україну та Захід можливістю техногенної катастрофи (авторами якої стануть, звісно ж, самі окупанти). Та якщо ядерною зброєю росіяни тільки лякають, то іншу зброю масового ураження, хімічну, вони уже використовують.

Женевський протокол

Так, кілька днів тому на Запорізькому напрямку було зафіксовано використання російською армією такої хімічної зброї, як гранати із отруйною речовиною під назвою хлорпікрин. І цей випадок був не одиничним, як заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Крім того, в грудні 2023 року українські військові зафіксували використання ворожими військами гранат РГ-Во. У цих гранатах використовується хімічна речовина хлорацетофенон. Ця речовина, як і інші зразки хімічної зброї, заборонена до використання під час воєн.

Причому це рішення було ухвалене майже 100 років тому, у червні 1925 року в Женеві. Тому підписаний (зараз — уже 137 державами, Росія та Україна входять до списку цих країн) документ називається Женевський протокол про заборону застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів та бактеріологічних засобів.

Більш того, у січні 1993 року в Парижі був підписаний новий документ - Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення. Підписанти цього договору зобов’язалися не розробляти і не використовувати будь-які зразки хімічної зброї. Росія також підписала цей документ, та, як бачимо, сама ж порушує власноруч ухвалений договір.

Чим небезпечна хімічна зброя

Тож, як засвідчили українські захисники, росіяни використали проти Сил оборони України гранати з хлорпікрином. Цю речовину, власне, отруйний газ уперше використали під час бойових дій ще під час Першої світової війни.

Чим же небезпечний для людей хлорпікрин? Для початку відзначимо, що він не є смертельним, але викликає блювоту. Тож під час Першої світової війни німецькі війська його використовували для того, аби солдати сил Антанти, надихавшись чи отримавши хлорпікрин через шкіру – знімали маски для процесу блювання. У цей момент вони вдихали значно серйозніші хімічні речовини, від яких отримували серйозні ураження чи взагалі помирали.

Хлорпікрин через свою сильну дію – за умови великої концентрації він вражає не тільки легені, а й очі та шкіру – був заборонений Паризькою конвенцією. І теоретично усі запаси хлорпікрину мали бути знищені. Та, як бачимо, Російська Федерація не просто зберегла старі запаси (чи розробила нові), а й використовує їх проти української армії.

Завод, якого не мало бути

Ще однією хімічною зброєю, використання якої російською армією зафіксували Збройні сили України, є хлорацетофенон. Цю речовину, яка є сильним сльозогінним засобом, знали ще на початку ХХ століття, але у обох світових війнах не використовували.

Втім, відомі випадки використання хлорацетофенону під час бойових дій. Так, на початку 60-х років у Ємені після військового перевороту точилася громадянська війна. І Єгипет, який втрутився у цей конфлікт на боці республіканців, скидавши на позиції прихильників монархії кілька авіабомби – в яких, за деякими даними, був і хлорацетофенон, маркований позначенням CN.

А в грудні 2023-го, як вже було сказано, гранати РГ-Во із хімічною речовиною CN російські окупанти скинули на позиції Сил оборони України. При цьому, як виявили українські військові, знайдені гранати були виготовлені 2023 року – на заводі, який, згідно із Паризькою конвенцією, давно мав бути закритий.

Тож Росія, як бачимо, продовжує порушувати усі можливі і неможливі міжнародні угоди. А світовій спільноті варто замислитися над тим, що будь-які дипломатичні домовленості з країною-агресором, згідно із відомою фразою, яку приписують першому німецькому канцлеру Отто фон Бісмарку, не варті навіть паперу, на якому вони написані. І використання хімічної зброї проти української армії це твердження промовисто підтверджує.