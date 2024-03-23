Хлопикрин, запрещенное химическое оружие окупантов, последствия поражения

Российские гранаты с химическим оружием, обнаруженные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска использовали химическое оружие, являющееся запрещенной парижской Конвенцией. Чем именно обстреливают Силы обороны Украины на фронте и какими последствиями может обернуться использование неконвенционного оружия — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Российские нарушители правил

Российская Федерация, развязав войну против Украины, на протяжении всех двух лет полномасштабного вторжения пытается использовать не только конвенционное, то есть разрешенное международными соглашениями оружие.

Читайте также:

Так, кремлевское руководство регулярно запугивает как Украину, так и мировое сообщество в целом использованием такого оружия массового поражения, как ядерное оружие. Путинский режим время от времени намекает на возможность тактического ядерного удара по территории Украины — по тыловым городам, по местам расположения подразделений ВСУ в районе линии фронта.

Кроме того, россияне захватили крупнейшую атомную электростанцию Европы, Запорожскую АЭС — и фактически шантажируют Украину и Запад возможностью техногенной катастрофы (авторами которой станут, конечно, сами оккупанты). Но если ядерным оружием россияне только пугают, то другое оружие массового поражения, химическое, они уже используют.

Женевский протокол

Так, несколько дней назад в Запорожском направлении было зафиксировано использование российской армией такого химического оружия, как гранаты с ядовитым веществом под названием хлорпикрин. И этот случай был не единичным, как заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврія" Дмитрий Лиховой.

Кроме того, в декабре 2023 года украинские военные зафиксировали использование вражеских войск гранат РГ-Во. В этих гранатах используется химическое вещество хлорацетофенона. Это вещество, как и другие образцы химического оружия, запрещено для использования во время войн.

Причем, это решение было принято почти 100 лет назад, в июне 1925 года в Женеве. Поэтому подписанный (сейчас уже 137 государствами, Россия и Украина входят в список этих стран) документ называется Женевский протокол о запрете применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств.

Более того, в январе 1993 года в Париже был подписан новый документ — Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении. Подписанты этого договора обязались не разрабатывать и не использовать какие-либо образцы химического оружия. Россия также подписала этот документ, и, как видим, сама же нарушает собственноручно принятый договор.

Чем опасно химическое оружие

Как свидетельствуют украинские защитники, россияне использовали против Сил обороны Украины гранаты с хлорпикрином. Это вещество собственно ядовитый газ впервые использовали во время боевых действий еще во время Первой мировой войны.

Чем же опасен для людей хлорпикрин? Для начала отметим, что он не смертелен, но вызывает рвоту. Во время Первой мировой войны немецкие войска его использовали для того, чтобы солдаты сил Антанты, вдохновившись или получив хлорпикрин через кожу, снимали маски для процесса рвоты. В этот момент они вдыхали более серьезные химические вещества, от которых получали серьезные поражения или вообще умирали.

Хлорпикрин из-за своего сильного действия — при большой концентрации он поражает не только легкие, но и глаза и кожу — был запрещен Парижской конвенцией. И теоретически все запасы хлорпикрина должны быть уничтожены. Но, как видим, Российская Федерация не просто сохранила старые запасы (или разработала новые), но использует их против украинской армии.

Завод, которого не должно быть

Еще одним химическим оружием, использование которого российской армией зафиксировали Вооруженные силы Украины, является хлорацетофенон. Это вещество, являющееся сильным слезоточивым средством, знали еще в начале ХХ века, но в обеих мировых войнах не использовали.

Впрочем, известны случаи использования хлорацетофенона в ходе боевых действий. Так, в начале 60-х годов в Йемене после военного переворота шла гражданская война. И Египет, вмешавшийся в этот конфликт на стороне республиканцев, сбрасывал на позиции сторонников монархии несколько авиабомбы — в которых, по некоторым данным, был и хлорацетофенон, маркированный обозначением CN.

А в декабре 2023-го, как уже было сказано, гранаты РГ-Во с химическим веществом CN российские оккупанты сбросили на позиции Сил обороны Украины. При этом, как обнаружили украинские военные, найденные гранаты были изготовлены в 2023 году — на заводе, который, согласно Парижской конвенции, давно должен быть закрыт.

Так что Россия, как видим, продолжает нарушать все возможные и невозможные международные соглашения. А мировому сообществу стоит задуматься о том, что любые дипломатические договоренности со страной-агрессором, согласно известной фразе, приписываемой первому немецкому канцлеру Отто фон Бисмарку, не стоят даже бумаги, на которой они написаны. И использование химического оружия против украинской армии это утверждение красноречиво подтверждает.