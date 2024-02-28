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Росіяни хочуть відбити Роботине — коментар військового із 47 бригади

28 лютого 2024 18:27
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Наступ росіян на півдні: коментар військового 47 бригади
Військовослужбовець ЗСУ Микола Мельник. Фото: Новини.LIVE
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Російська армія в Запорізькій області намагається відбити Роботине. Однак, якщо ЗСУ зможуть вибудувати багатоешелонову оборону, боротьба за село може затягнутись дуже надовго.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE повідомив військовий ЗСУ з 47 бригади Микола Мельник. 

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"Якщо ми зможемо вибудувати гарну багатоешеленовану оборону, то вони доволі довго можуть битися головою об стінку. Війна — це танго. Росіяни роблять один крок, ми інший, і таким чином переграємо один одного", — повідомив Микола Мельник.

Російські війська провели успішну розвідку боєм, каже військовий. Однак повноцінний наступ на цій ділянці розгорнути не змогли через хорошу роботу українських БпЛА та артилерії. 

"Ми фактично випалили ті позиції під Роботиним, на які зайшли росіяни, і наша піхота змогла все це добре зачистити. Тому ситуація там поки що складна, але стабільна. Але тут треба задуматися. Якщо росіяни змогли зайти на наші передові позиції лише розвідкою боєм, то чи все у нас там добре?" — сказав військовослужбовець. 

Микола Мельник лише сподівається, що військове командування зробить правильні висновки і підготується до наступу росіян на цьому напрямку. 

"Чи є у них сили для наступу на Роботине? Звісно, є. Чи є у них перспектива його захоплення? Звісно. Чи зможуть вони це зробити? Велике питання. Все буде залежати від боєздатності наших частин", — переконаний Микола Мельник.

Нагадаємо, наприкінці серпня Збройні сили України повністю звільнили Роботине і почали рухатися далі. 

Нині ж російські війська розпочали активні штурмові дії, щоб повернути село під свій контроль.

війна
російські війська
ЗСУ
Запорізька область
фронт

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