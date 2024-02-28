Наступление россиян на юге: комментарий военного 47 бригады

Военнослужащий ВСУ Николай Мельник. Фото: Новини.LIVE

Российская армия в Запорожской области пытается отбить Роботино. Однако если ВСУ смогут выстроить многоэшелоновую оборону, борьба за село может затянуться очень надолго.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил военный ВСУ из 47 бригады Николай Мельник.

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Россияне пытаются отразить у Вооруженных сил Украины село Роботино.

"Если мы сможем выстроить хорошую многоэшелонированную оборону, то они довольно долго могут биться головой о стенку. Война — это танго. Россияне делают один шаг, мы другой, и таким образом обыгрываем друг друга", — сообщил Николай Мельник.

Российские войска провели успешную разведку боем, говорит военный. Однако полноценное наступление на этом участке развернуть не смогли из-за хорошей работы украинских БПЛА и артиллерии.

"Мы фактически выжгли те позиции под Роботиным, на которые зашли россияне, и наша пехота смогла все это хорошо зачистить. Поэтому ситуация там пока сложная, но стабильная. Но тут нужно задуматься. Если россияне смогли зайти на наши передовые позиции только разведкой боем, то все ли у нас там хорошо?" — сказал военнослужащий.

Николай Мельник надеется, что военное командование сделает правильные выводы и подготовится к наступлению россиян на этом направлении.

"Есть ли у них силы для наступления на Роботине? Конечно, есть. Есть ли у них перспектива его увлечения? Конечно. Смогут ли они это сделать? Большой вопрос. Все будет зависеть от боеспособности наших частей", — убежден Николай Мельник.

Напомним, в конце августа Вооруженные силы Украины полностью уволили Роботино и начали двигаться дальше.

В настоящее время российские войска предприняли активные штурмовые действия, чтобы вернуть село под свой контроль.