Росіяни відмовляють громадянам України у диспансеризації на ТОТ — ЦНС

Жінка тримає паспорт РФ. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях України російська влада продовжує політику обмеження прав місцевих мешканців в межах примусової паспортизації. Окупанти відмовляють громадянам України у диспансеризації.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

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Новим кроком в цьому напрямку стала заборона диспансеризації для українців: аби потрапити до диспансеру, мешканці окупованих територій мають отримати російський паспорт.

При отриманні паспорта РФ, додає Спротив, росіяни змушують українців письмово відмовлятися від українського громадянства, хоча цього не визнає українське законодавство — і навіть російське не вимагає такої відмови.

У січні Центр писав, що з початку 2024 року росіяни на тимчасово окупованих територіях України відмовляють в лікуванні тим місцевим мешканцям, хто не отримав паспорт РФ.

Також ЦНС повідомляв, що на окупованій частині Херсонщини російські загарбники видають балони з газом тим, в кого немає центрального газопостачання, лише за наявності російського паспорта.

Нагадаємо, після виходу українських військ з Авдіївки окупанти вже почали видавати місцевим жителям російські паспорти.

А в Новій Каховці окупанти розпочали наступний етап "інтеграції" населення до Російської Федерації. Відтепер від людей вимагають відкрити рахунок в російському банку — для цього необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код РФ.