Женщина, держа паспорт РФ. Фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях Украины российская власть продолжает политику ограничения прав местных жителей в пределах принудительной паспортизации. Оккупанты отказывают гражданам Украины в диспансеризации.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

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Новым шагом в этом направлении стал запрет диспансеризации для украинцев: чтобы попасть в диспансер, жители оккупированных территорий должны получить российский паспорт.

При получении паспорта РФ, добавляет Сопротивление, россияне заставляют украинцев в письменном виде отказываться от украинского гражданства, хотя этого не признает украинское законодательство — и даже российское не требует такого отказа.

В январе Центр писал, что с начала 2024 года россияне на временно оккупированных территориях Украины отказывают в лечении тем местным жителям, кто не получил паспорт РФ.

Также ЦНС сообщал, что на оккупированной части Херсона российские захватчики выдают баллоны с газом тем, у кого нет центрального газоснабжения, только при наличии российского паспорта.

Напомним, после выхода украинских войск из Авдеевки кафиры уже начали выдавать местным жителям российские паспорта.

А в Новой Каховке оккупанты начали следующий этап "интеграции" населения в Российскую Федерацию. Теперь от людей требуют открыть счет в российском банке — для этого необходимо иметь паспорт и идентификационный код РФ.