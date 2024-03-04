Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Россияне отказывают гражданам Украины в диспансеризации на ТОТ — ЦНС arrow

Россияне отказывают гражданам Украины в диспансеризации на ТОТ — ЦНС

4 марта 2024 02:28
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Россияне отказывают гражданам Украины в диспансеризации на ТОТ — ЦНС
Женщина, держа паспорт РФ. Фото: росСМИ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

На временно оккупированных территориях Украины российская власть продолжает политику ограничения прав местных жителей в пределах принудительной паспортизации. Оккупанты отказывают гражданам Украины в диспансеризации.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Паспортизация на ВОТ

Новым шагом в этом направлении стал запрет диспансеризации для украинцев: чтобы попасть в диспансер, жители оккупированных территорий должны получить российский паспорт.

При получении паспорта РФ, добавляет Сопротивление, россияне заставляют украинцев в письменном виде отказываться от украинского гражданства, хотя этого не признает украинское законодательство — и даже российское не требует такого отказа.

В январе Центр писал, что с начала 2024 года россияне на временно оккупированных территориях Украины отказывают в лечении тем местным жителям, кто не получил паспорт РФ.

Также ЦНС сообщал, что на оккупированной части Херсона российские захватчики выдают баллоны с газом тем, у кого нет центрального газоснабжения, только при наличии российского паспорта.

Напомним, после выхода украинских войск из Авдеевки кафиры уже начали выдавать местным жителям российские паспорта.

А в Новой Каховке оккупанты начали следующий этап "интеграции" населения в Российскую Федерацию. Теперь от людей требуют открыть счет в российском банке — для этого необходимо иметь паспорт и идентификационный код РФ.

российские паспорта
оккупанты
оккупация
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

1 марта 2024

08:21 Жирона продаст Цыганкова — куда перейдет украинец