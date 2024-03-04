Россияне отказывают гражданам Украины в диспансеризации на ТОТ — ЦНС
На временно оккупированных территориях Украины российская власть продолжает политику ограничения прав местных жителей в пределах принудительной паспортизации. Оккупанты отказывают гражданам Украины в диспансеризации.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
Паспортизация на ВОТ
Новым шагом в этом направлении стал запрет диспансеризации для украинцев: чтобы попасть в диспансер, жители оккупированных территорий должны получить российский паспорт.
При получении паспорта РФ, добавляет Сопротивление, россияне заставляют украинцев в письменном виде отказываться от украинского гражданства, хотя этого не признает украинское законодательство — и даже российское не требует такого отказа.
В январе Центр писал, что с начала 2024 года россияне на временно оккупированных территориях Украины отказывают в лечении тем местным жителям, кто не получил паспорт РФ.
Также ЦНС сообщал, что на оккупированной части Херсона российские захватчики выдают баллоны с газом тем, у кого нет центрального газоснабжения, только при наличии российского паспорта.
Напомним, после выхода украинских войск из Авдеевки кафиры уже начали выдавать местным жителям российские паспорта.
А в Новой Каховке оккупанты начали следующий этап "интеграции" населения в Российскую Федерацию. Теперь от людей требуют открыть счет в российском банке — для этого необходимо иметь паспорт и идентификационный код РФ.
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