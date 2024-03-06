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Росіяни вперше показали відео моменту знищення ВДК "Цезар Куніков"

6 березня 2024 18:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни вперше показали відео моменту знищення ВДК "Цезар Куніков"
Окупант намагається знищити морські дрони ЗСУ. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вперше показали відео моменту знищення великого десантного корабля "Цезарь Куніков". Українські військові вдарили по ньому 14 лютого.

Відео поширилося у соцмережах у середу, 6 березня.

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Відео знищення ВДК "Цезарь Куніков". Фото: скриншот

Знищення ВДК "Цезар Куніков"

За словами окупантів, протягом 40 хвилин вони намагалися відбитися від десятка надводних дронів ЗСУ. Кажуть, що нібито знищили лише чотири з них.

Росіяни заявили, що ВДК "Цезар Куніков" врятувати було неможливо.

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого Збройні сили України знешкодили ще одне вороже судно — ВДК "Цезар Куніков". Відомо, що корабель затонув під Алупкою, він був уражений п'ятьма дронами Magura V5.

Згодом у ВМС України повідомили, що велика частина екіпажу судна, ймовірно, загинула

Експерти зазначають, що росіяни значно відчують втрату цього корабля, адже він відігравав значну логістичну роль. Наразі у ворога немає потужностей, які могли б замінити це судно. 

війна
ЗСУ
Чорне море
корабель
росіяни
окупанти

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