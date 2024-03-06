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Россияне впервые показали видео момента уничтожения БДК "Цезарь Куников"

6 марта 2024 18:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне впервые показали видео момента уничтожения БДК "Цезарь Куников"
Оккупант пытается уничтожить морские дроны ВСУ. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты впервые показали видео момента уничтожения большого десантного корабля "Цезаря Куникова". Украинские военные ударили по нему 14 февраля.

Видео распространилось в соцсетях в среду, 6 марта.

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Видео уничтожения БДК "Цезаря Куникова". Фото: скриншот

Уничтожение БДК "Цезаря Куникова"

По словам оккупантов, в течение 40 минут они пытались отбиться от десятка надводных дронов ВСУ. Они говорят, что якобы уничтожили только четыре из них.

Россияне заявили, что БДК "Цезарь Куников" спасти было невозможно.

Напомним, в ночь на 14 февраля Вооруженные силы Украины обезвредили еще одно вражеское судно — БДК "Цезарь Куников". Известно, что корабль затонул под Алупкой, был поражен пятью дронами Magura V5.

Впоследствии в ВМС Украины сообщили, что большая часть экипажа судна, вероятно, погибла.

Эксперты отмечают, что россияне значительно ощутят потерю этого корабля, ведь он играл значительную логистическую роль. Пока у врага нет мощностей, которые могли бы заменить это судно.

война
ВСУ
Черное море
корабль
россияне
оккупанты

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