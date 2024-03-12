Російська атака "шахедами" та ракетою на Україну — скільки ворожих цілей збила ППО

Сили ППО знищують ворожі цілі. Ілюстративне фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Російська армія знову атакувала Україну в ніч проти вівторка, 12 березня. Окупанти випустили по українських містах дрони типу "Shahed-131/136" та ракету Х-59. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити дев'ять повітряних цілей.

Про це повідомила пресслужба Оперативного командування "Південь" у Facebook.

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Під атакою Росії цієї ночі опинилися південні регіони. Ворог впустив безпілотники та ракету в напрямку Одещини. Сили та засоби ППО знищили повітряні цілі над морем.

"Протягом 2,5 годин підрозділи ППО відбивали атаку, 8 цілей було знищено: 2 на Херсонщині, 4 в небі над Миколаївщиною, ще 2 вийшли з нашої операційної зони у напрямку Дніпропетровщини де теж були знищені", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ОК "Південь"

Нагадаємо, 12 березня росіяни скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку Куп'янська в Харківській області. Обійшлося без постраждалих.

Додамо, минулої ночі 11 березня ворожі безпілотники знову пробували прорвати ППО Одещини — 10 ударних дронів вдалося збити. Однак сталося влучання в інфраструктурний об’єкт.