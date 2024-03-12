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Российская атака "шахедами" и ракетой на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО

12 марта 2024 09:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Российская атака "шахедами" и ракетой на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО
Силы ПВО уничтожают вражеские цели. Иллюстративное фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российская армия снова атаковала Украину в ночь на вторник, 12 марта. Оккупанты выпустили по украинским городам дроны типа "Shahed-131/136" и ракету Х-59. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить девять воздушных целей.

Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг" в Facebook.

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Под атакой России этой ночью оказались южные регионы. Враг выпустил беспилотники и ракету в направлении Одесщины. Силы и средства ПВО уничтожили воздушные цели над морем.

"В течение 2,5 часов подразделения ПВО отбивали атаку, 8 целей было уничтожено: 2 на Херсонщине, 4 в небе над Николаевщиной, еще 2 вышли из нашей операционной зоны в направлении Днепропетровщины, где тоже были уничтожены", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ОК "Юг"
Скриншот поста ОК "Юг"

Напомним, 12 марта россияне сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку Купянска в Харьковской области. Обошлось без пострадавших.

Добавим, минувшей ночью 11 марта вражеские беспилотники снова пытались прорвать ПВО Одесской области — 10 ударных дронов удалось сбить. Однако произошло попадание в инфраструктурный объект.

война
беспилотники
Украина
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ракета
дрон Шахид-136
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Россия
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