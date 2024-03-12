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Російський Курськ під атакою дронів — відео

12 березня 2024 01:15
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи у Курську у вівторок 12 березня - що відомо, відео
Вибухи у Курську. Ілюстративне фото: скріншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи в Курську РФ пролунали після опівночі у вівторок, 12 березня. Місто опинилося під атакою дронів.

Про це повідомив місцевий губернатор Роман Старовойт .

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Старовойт заявив про роботу протиповітряної оборони.

"У небі над Курском працює ППО. Прошу зберігати спокій", — написав він.

Примітно, що за кілька хвилин росіянин повідомив, що Курська область є значно більшою небезпекою.

"Курська область: ракетна небезпека! Якщо ви знаходитесь вдома, необхідно сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами: у коридорі, ванній, коморі. Якщо ви знаходитесь на вулиці — зайдіть до найближчої будівлі або відповідного укриття", — заявив Старовойт.

Старовойт про атаку на Курськ. Фото: скріншот
Старовойт про атаку на Курськ. Фото: скріншот

Тим часом у мережі публікують відео, на яких можна почути дуже гучний вибух.

Нагадаємо, що в російській Республіці Тува в середу, 6 березня, пролунав потужний вибух. На Шагонарській теплоелектроцентралі спалахнула пожежа.

Також ми писали, що нещодавно у Білгородській області сталася масштабна пожежа на Губкінській нафтобазі, яку нібито атакував безпілотник. Перед цим було чути сильні вибухи.

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