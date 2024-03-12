Взрывы в Курске во вторник 12 марта - что известно, видео

Российский Курск под атакой дронов — видео
Взрывы в Курске РФ раздались после полуночи во вторник, 12 марта. Город оказался под атакой дронов.
Об этом сообщил местный губернатор Роман Старовойт.
Взрывы в Курске 12 марта
Старовойт заявил о работе противовоздушной обороны.
"В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие", — написал он.
Примечатально, что за несколько минут россиянин сообщил, что Курская область в куда большей опасности.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — заявил Старовойт.
Тем временем, в сети публикуют видео, на которых можно услышать очень громкий взрыв.
Напомним, что в российской Республике Тува в среду, 6 марта, раздался мощный взрыв. На Шагонарской теплоэлектроцентрали вспыхнул пожар.
Также мы писали, что недавно в Белгородской области произошел масштабный пожар на Губкинской нефтебазе, которую якобы атаковал беспилотник. Перед этим были слышны мощные взрывы.
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