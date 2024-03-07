Розвідка Литви оцінила, скільки Росія ще зможе воювати проти України

Російські окупанти в полі. Фото: РосЗМІ

Литовські спецслужби в своєму останньому звіті стверджують, що Росія має достатні ресурси та змогу проводити війну в Україні принаймні два роки. Звіт виокремлює також реформу та зміцнення російської армії в Україні у 2023 році та розширення військового потенціалу вздовж кордону з НАТО.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Звіт литовських спецслужб

У звіті литовських спецслужб зазначено, що "Москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність". З високими цінами на нафту, ухиленням від санкцій та державними інвестиціями, Кремль може продовжувати свою боротьбу на українському фронті з нинішньою інтенсивністю. Такі дії Росії стають загрозою не лише для України, а й для країн, що є членами НАТО, зокрема, Фінляндії, яка приєдналася до альянсу минулого року.

Міністр оборони Росії підтвердив посилення військових сил на півночі та заході країни відповідно до ймовірного нарощування сил НАТО біля кордонів.

Звіт також висвітлює спроби росіян уникнути санкцій, особливо тих, які застосовані до оборонної промисловості після вторгнення в Україну. Литовські агентства вказують на те, що Китай став головним постачальником мікрочіпів для Росії, а юань — основною валютою для міжнародних операцій.

Зазначається, що відтоді, як у 2023 році Росія розмістила військові боєголовки в Білорусі, вона активно будує інфраструктуру для їх використання. Російські та білоруські спецслужби також посилили зусилля щодо вербування литовців, які перетинають кордон, що є предметом серйозного хвилювання для Литви.

Також у звіті йдеться про те, що кіберактори, "пов’язані з Китаєм", регулярно перевіряють литовські державні установи на наявність вразливостей "з метою проникнення в їхні мережі та викрадання даних".

Нагадаємо, що ФСБ вербує українських втікачів у невизнаному Придністров’ї.

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