Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Розвідка Литви оцінила, скільки Росія ще зможе воювати проти України arrow

Розвідка Литви оцінила, скільки Росія ще зможе воювати проти України

7 березня 2024 09:19
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Розвідка Литви оцінила, скільки Росія ще зможе воювати проти України
Російські окупанти в полі. Фото: РосЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Литовські спецслужби в своєму останньому звіті стверджують, що Росія має достатні ресурси та змогу проводити війну в Україні принаймні два роки.  Звіт виокремлює також реформу та зміцнення російської армії в Україні у 2023 році та розширення військового потенціалу вздовж кордону з НАТО.

Про це повідомляє видання Reuters.

Читайте також:

Звіт литовських спецслужб

У звіті литовських спецслужб зазначено, що "Москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність". З високими цінами на нафту, ухиленням від санкцій та державними інвестиціями, Кремль може продовжувати свою боротьбу на українському фронті з нинішньою інтенсивністю. Такі дії Росії стають загрозою не лише для України, а й для країн, що є членами НАТО, зокрема, Фінляндії, яка приєдналася до альянсу минулого року.

Міністр оборони Росії підтвердив посилення військових сил на півночі та заході країни відповідно до ймовірного нарощування сил НАТО біля кордонів. 

Звіт також висвітлює спроби росіян уникнути санкцій, особливо тих, які застосовані до оборонної промисловості після вторгнення в Україну. Литовські агентства вказують на те, що Китай став головним постачальником мікрочіпів для Росії, а юань — основною валютою для міжнародних операцій.

Зазначається, що відтоді, як у 2023 році Росія розмістила військові боєголовки в Білорусі, вона активно будує інфраструктуру для їх використання. Російські та білоруські спецслужби також посилили зусилля щодо вербування литовців, які перетинають кордон, що є предметом серйозного хвилювання для Литви.

Також у звіті йдеться про те, що кіберактори, "пов’язані з Китаєм", регулярно перевіряють литовські державні установи на наявність вразливостей "з метою проникнення в їхні мережі та викрадання даних".

Нагадаємо, що ФСБ вербує українських втікачів у невизнаному Придністров’ї. 

Також ми писали про те, що Розслідувач Христо Грозев розповів про замах на Зеленського перед вторгненням Росії. 

санкції
російські війська
Китай
Литва
Україна

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського