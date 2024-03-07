Разведка Литвы оценила, сколько Россия еще сможет воевать против Украины

Российские оккупанты в поле. Фото: РосСМИ

Литовские спецслужбы в своем последнем отчете утверждают, что у России есть достаточные ресурсы и возможность проводить войну в Украине по крайней мере два года. Отчет выделяет также реформу и укрепление российской армии в Украине в 2023 году и расширение военного потенциала вдоль границы с НАТО.

Об этом сообщает издание Reuters.

Читайте также:

Отчет литовских спецслужб

В отчете литовских спецслужб отмечено, что "Москва способна оценить полученные уроки и повысить свою боеспособность". С высокими ценами на нефть, уклонением от санкций и государственными инвестициями Кремль может продолжать свою борьбу на украинском фронте с нынешней интенсивностью. Такие действия России становятся угрозой не только для Украины, но и для стран, являющихся членами НАТО, в частности Финляндии, которая присоединилась к альянсу в прошлом году.

Министр обороны России подтвердил усиление военных сил на севере и западе страны в соответствии с возможным наращиванием сил НАТО у границ.

Отчет также освещает попытки россиян избежать санкций, особенно применяемых к оборонной промышленности после вторжения в Украину. Литовские агентства указывают на то, что Китай стал главным поставщиком микрочипов для России, а юань — основной валютой для международных операций.

С тех пор, как в 2023 году Россия разместила военные боеголовки в Беларуси, она активно строит инфраструктуру для их использования. Российские и белорусские спецслужбы также усилили усилия по вербовке литовцев, пересекающих границу, что является предметом серьезного волнения для Литвы.

Также в отчете говорится, что киберакторы, "связанные с Китаем", регулярно проверяют литовские государственные учреждения на наличие уязвимостей "с целью проникновения в их сети и похищения данных".

Напомним, что ФСБ вербует украинских беглецов в непризнанном Приднестровье.

Также мы писали о том, что Расследователь Христо Грозев рассказал о покушении на Зеленского перед вторжением России.