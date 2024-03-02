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Новые группы "шахедов" надвигаются на Украину с Черного моря, — Воздушные силы

2 марта 2024 01:01
обновлено: 01:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 2 марта — Воздушные силы предупредили о новых БПЛА с моря
Беспилотники улетают в небе. Фото: Одесский двор
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 2 марта охватила Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. Несколько групп БпЛА направляются в Николаевскую область из Черного моря и в сторону Одессы.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога сейчас 2 марта

Украинские защитники предупреждают о вражеских беспилотниках из Черного моря в сторону Николаевской области, а также в Одесской, направляющихся в Одессу.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушной тревоги в Украине 2 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:13. Воздушные силы информируют об активности тактической авиации противника на северо-востоке. Таким образом, "покраснела" Сумская область.

"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" — отмечают военные.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также, по словам защитников, зафиксирована новая группа беспилотников в сторону Одесской и Николаевской областей, а также "шахеды" вблизи Одесса и направляющиеся в город дроны.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 01:31. Военные предупреждают о движении беспилотников в Одессу с севера и пусках КАБ на север Сумской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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