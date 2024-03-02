Воздушная тревога сейчас 2 марта — Воздушные силы предупредили о новых БПЛА с моря

Новые группы "шахедов" надвигаются на Украину с Черного моря, — Воздушные силы
Воздушная тревога в Украине 2 марта охватила Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. Несколько групп БпЛА направляются в Николаевскую область из Черного моря и в сторону Одессы.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога сейчас 2 марта
Украинские защитники предупреждают о вражеских беспилотниках из Черного моря в сторону Николаевской области, а также в Одесской, направляющихся в Одессу.
Обновлено 01:13. Воздушные силы информируют об активности тактической авиации противника на северо-востоке. Таким образом, "покраснела" Сумская область.
"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" — отмечают военные.
Также, по словам защитников, зафиксирована новая группа беспилотников в сторону Одесской и Николаевской областей, а также "шахеды" вблизи Одесса и направляющиеся в город дроны.
Обновлено 01:31. Военные предупреждают о движении беспилотников в Одессу с севера и пусках КАБ на север Сумской области.
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