Армія РФ атакувала ракетами Дніпропетровську область — є влучання

Ракета в небі. Фото: EPA

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область у п'ятницю, 1 березня. Зафіксовано влучання ворожої ракети.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"Пообіді захисники збили над Криворіжжям крилату ракету. Було і влучання", — розповів Лисак.

За його словами, минулося без загиблих та постраждалих.

До того ж протягом дня загарбники тричі атакували дронами-камікадзе Нікопольщину. Усі безпілотники ворог скерував на районний центр. Лисак додав, що наслідки уточнюються.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти упродовж минулої доби завдали 200 ударів по Запорізькій області. Внаслідок ворожої атаки по Юльївці загинув один чоловік, ще одна жінка отримала поранення.

Також 29 лютого армія РФ атакувала житлові будинки у Херсонському районі. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 35-річний чоловік. Прокуратура розпочала досудове розслідування.