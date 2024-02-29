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Окупанти 250 разів за добу обстріляли Запорізьку область — які руйнування

29 лютого 2024 09:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти 250 разів за добу обстріляли Запорізьку область — які руйнування
Наслідки обстрілів Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти упродовж минулої доби завдали 250 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. До місцевої влади надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram в четвер, 29 лютого. 

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Федоров розповів, що минулої доби окупанти били з авіації по Малинівці, Щербакам та Степовому. Ще 14 обстрілів здійснили з реактивних систем залпового вогню по Роботиному, а 48 безпілотниками атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине.

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Наслідки обстрілів Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Ще 185 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Малинівки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Приморського та інших прифронтових міст і сіл", — сказав голова ОВА.

Він додав, що за добу надійшло близько 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

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Скриншот допису Івана Федорова в Telegram

Нагадаємо, за минулу добу росіяни атакували 19 населених пунктів Херсонщини та обласний центр. Внаслідок обстрілів загинула одна людина та пошкоджено десятки житлових будинків. 

Крім того, загарбники КАБами вдарили по ТЕС у Донецькій області. У мережі показали момент обстрілу. 

росіяни
Запорізька область
обстріли
війна в Україні

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