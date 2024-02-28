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У мережі з'явилося відео, як росіяни вдарили КАБами по ТЕС у Донецькій області

28 лютого 2024 23:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі з'явилося відео, як росіяни вдарили КАБами по ТЕС у Донецькій області
Удар окупантів по ТЕС у Донецькій області. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі з'явилося відео, як російські окупанти вдарили по тепловій електростанції у Кураховому Донецької області. Для чергової атаки ворог використовував керовані авіаційні бомби.

Відео опублікували у мережі у середу, 28 лютого.

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Удар по ТЕС у Кураховому 

На відео можна побачити КАБ, яка влучила по ТЕС у населеному пункті. 

Відомо, що російські окупанти намагаються пробитися до міста з Мар'їнки. Користуючись перевагою у повітрі, противник нищить інфраструктуру та будинки.

На одному з відео зазначена дата обстрілу — 22 лютого.

Нагадаємо, 22 лютого армія РФ атакувала прифронтову ТЕС. Внаслідок обстрілу були поранені шість енергетиків.

А 16 лютого окупанти також завдали удару по ТЕС на прифронтовій території. Внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання.

війна
росіяни
Україна
Донецька область
обстріли
окупанти
ТЕС

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