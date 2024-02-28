Окупанти обстріляли Дніпропетровську область — загинула жінка
Російські окупанти у середу, 28 лютого, обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок чергової атаки ворога загинула 61-річна жінка.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Обстріл Дніпропетровської області
За словами Лисака, під ударом російської армії була Нікопольщина. Противник пошкодив 17 приватних будинків, 11 господарських споруд, інфраструктурний об'єкт, лінії електропередач, комбайн та легкові автомобілі.
"Під ударом були сам Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Окупанти цілили дронами-камікадзе і артилерією. Загалом — 12 атак на район протягом дня", — розповів Лисак.
Внаслідок ворожої атаки загинула 61-річна жінка. Окупанти вбили її, вдаривши з артилерії по Нікополю.
Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Куп'янську. Внаслідок цього були зруйновані кафе та церква. Загинуло двоє осіб, п'ятеро зазнали поранень.
Також у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби.
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