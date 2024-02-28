Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Окупанти обстріляли Дніпропетровську область — загинула жінка arrow

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область — загинула жінка

28 лютого 2024 21:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область — загинула жінка
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у середу, 28 лютого, обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок чергової атаки ворога загинула 61-річна жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Дніпропетровської області

За словами Лисака, під ударом російської армії була Нікопольщина. Противник пошкодив 17 приватних будинків, 11 господарських споруд, інфраструктурний об'єкт, лінії електропередач, комбайн та легкові автомобілі. 

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 28 лютого
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 28 лютого
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Під ударом були сам Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Окупанти цілили дронами-камікадзе і артилерією. Загалом — 12 атак на район протягом дня", — розповів Лисак.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 28 лютого
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 28 лютого
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок ворожої атаки загинула 61-річна жінка. Окупанти вбили її, вдаривши з артилерії по Нікополю.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 28 лютого
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
null
Допис Лисака. Фото: скриншот
null
Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Куп'янську. Внаслідок цього були зруйновані кафе та церква. Загинуло двоє осіб, п'ятеро зазнали поранень.

Також у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби. 

війна
смерть
вбивство
росіяни
Україна
Дніпропетровська область
обстріли
окупанти
Нікополь

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів