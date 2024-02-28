Окупанти обстріляли Дніпропетровську область — загинула жінка

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти у середу, 28 лютого, обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок чергової атаки ворога загинула 61-річна жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Обстріл Дніпропетровської області

За словами Лисака, під ударом російської армії була Нікопольщина. Противник пошкодив 17 приватних будинків, 11 господарських споруд, інфраструктурний об'єкт, лінії електропередач, комбайн та легкові автомобілі.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Під ударом були сам Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Окупанти цілили дронами-камікадзе і артилерією. Загалом — 12 атак на район протягом дня", — розповів Лисак.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок ворожої атаки загинула 61-річна жінка. Окупанти вбили її, вдаривши з артилерії по Нікополю.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Допис Лисака. Фото: скриншот

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Куп'янську. Внаслідок цього були зруйновані кафе та церква. Загинуло двоє осіб, п'ятеро зазнали поранень.

Також у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби.