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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область — погибла женщина

28 февраля 2024 21:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область — погибла женщина
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в среду, 28 февраля, обстреляли Днепропетровскую область. В результате очередной атаки врага погибла 61-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Обстрел Днепропетровской области

По словам Лысака, под ударом российской армии была Никопольщина. Противник повредил 17 частных домов, 11 хозяйственных построек, инфраструктурный объект, линии электропередач, комбайн и легковые автомобили.

Последствия обстрела Днепропетровской области 28 февраля
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия обстрела Днепропетровской области 28 февраля
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Под ударом были сам Никополь, Мировская и Марганецкая громады. Оккупанты целили дронами-камикадзе и артиллерией. Всего — 12 атак на район в течение дня", — рассказал Лысак.

Последствия обстрела Днепропетровской области 28 февраля
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия обстрела Днепропетровской области 28 февраля
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате вражеской атаки погибла 61-летняя женщина. Оккупанты убили ее, ударив из артиллерии по Никополю.

Последствия обстрела Днепропетровской области 28 февраля
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Пост Лысака. Фото: скриншот
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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по Купянску. В результате были разрушены кафе и церковь. Погибли два человека, пятеро получили ранения.

Также в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области по тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.

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убийство
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Украина
Днепропетровская область
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Никополь

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