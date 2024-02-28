Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область — погибла женщина

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты в среду, 28 февраля, обстреляли Днепропетровскую область. В результате очередной атаки врага погибла 61-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Обстрел Днепропетровской области

По словам Лысака, под ударом российской армии была Никопольщина. Противник повредил 17 частных домов, 11 хозяйственных построек, инфраструктурный объект, линии электропередач, комбайн и легковые автомобили.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Под ударом были сам Никополь, Мировская и Марганецкая громады. Оккупанты целили дронами-камикадзе и артиллерией. Всего — 12 атак на район в течение дня", — рассказал Лысак.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате вражеской атаки погибла 61-летняя женщина. Оккупанты убили ее, ударив из артиллерии по Никополю.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Пост Лысака. Фото: скриншот

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по Купянску. В результате были разрушены кафе и церковь. Погибли два человека, пятеро получили ранения.

Также в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области по тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.