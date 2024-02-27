Вибухи на Дніпропетровщині 27 лютого - названо руйнування

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Потужні вибухи пролунали на Дніпропетровщині в ніч проти 27 лютого. Росія вночі обстрілювала Нікопольський район, є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак у вівторок, 27 лютого.

Вибухи у Дніпропетровській області

Лисак повідомив, що противник бив по районному центру, Мирівській та Червоногригоріївській громадах із важкої артилерії. Загалом окупанти направили туди 25 снарядів.

"Люди не постраждали. Пошкоджено один з ліцеїв. Там вибито вікна. Понівечена вантажівка та екскаватор", — повідомив Лисак.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Полтаві вночі пролунали вибухи. У місті було оголошено небезпеку застосування балістичного озброєння. Раніше вибухи пролунали на Хмельниччині.

Також вибухи пролунали у Херсоні. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко закликав триматися якомога далі від вікон та пам'ятати про правило двох стін.