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Вибухи на Дніпропетровщині — місцева влада повідомила про руйнування

27 лютого 2024 08:39
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вибухи на Дніпропетровщині 27 лютого - названо руйнування
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Потужні вибухи пролунали на Дніпропетровщині в ніч проти 27 лютого. Росія вночі обстрілювала Нікопольський район, є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак у вівторок, 27 лютого.

Вибухи у Дніпропетровській області

Лисак повідомив, що противник бив по районному центру, Мирівській та Червоногригоріївській громадах із важкої артилерії. Загалом окупанти направили туди 25 снарядів.

"Люди не постраждали. Пошкоджено один з ліцеїв. Там вибито вікна. Понівечена вантажівка та екскаватор", — повідомив Лисак.

Вибухи
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Вибухи
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Вибухи
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Вибухи
Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Полтаві вночі пролунали вибухи. У місті було оголошено небезпеку застосування балістичного озброєння. Раніше вибухи пролунали на Хмельниччині.

Також вибухи пролунали у Херсоні. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко закликав триматися якомога далі від вікон та пам'ятати про правило двох стін.

вибух
Дніпропетровська область
обстріли
Нікополь
війна в Україні
Росія

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