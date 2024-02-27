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Взрывы в Брянской и Белгородской областях — Россия заявила про атаку дронами

27 февраля 2024 07:41
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Взрывы в Брянской и Белгородской областях — Россия заявила про атаку дронами
Боец Вооруженных сил Украины запускает дроны. Фото: AP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Брянской области прозвучали мощные взрывы в ночь на 27 февраля. Местные власти заявили об атаке двумя дронами.

Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в Telegram.

Атака дронами на Брянскую область

Богомаз заявил, что российские силы противовоздушной оборона якобы сбили беспилотники.

В результате атаки пострадавших и разрушений нет. В то же время на месте работают экстренные службы.

Россия
Сообщение Александра Богомаза. Фото: скриншот

В Министерстве обороны России заявили, что ПВО сбила дроны не только в Брянской области. Якобы еще один беспилотник был уничтожен в Белгородской области.

Россия
Сообщение Минобороны РФ. Фото: скриншот

Напомним, в российском городе Липецк прогремели взрывы. По словам местных жителей, они увидели дым в районе Новолипецкого металлургического комбината, который является одним из крупнейших сталелитейных предприятий в РФ.

Ранее во временно оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. В результате этого произошел пожар в районе здания оккупационного "правительства ДНР".

взрыв
ПВО
Белгородская область
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война в Украине
Россия
атака

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