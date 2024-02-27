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Вибухи в Брянській та Бєлгородській областях — Росія заявила про атаку дронами

27 лютого 2024 07:41
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вибухи в Брянській та Бєлгородській областях — Росія заявила про атаку дронами
Боєць Збройних сил України запускає дрони. Фото: AP
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Брянській області пролунали потужні вибухи у ніч проти 27 лютого. Місцева влада заявила про атаку двома дронами.

Про це повідомив губернатор області Олександр Богомаз у Telegram.

Атака дронами на Брянську область

Богомаз заявив, що російські сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотники.

Внаслідок атаки постраждалих та руйнувань немає. У той же час на місці працюють екстрені служби.

Росія
Повідомлення Олександра Богомаза. Фото: скриншот

У Міністерстві оборони Росії заявили, що ППО збила дрони не лише у Брянській областях. Начебто ще одного безпілотника було знищено у Бєлгородській області.

Росія
Повідомлення Міноборони РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у російському місті Липецьк прогриміли вибухи. За словами місцевих жителів, вони побачили дим у районі Новолипецького металургійного комбінату, який є одним із найбільших сталеливарних підприємств у РФ.

Раніше в тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Внаслідок цього сталася пожежа в районі будівлі окупаційного "уряду ДНР".

вибух
ППО
Бєлгородська область
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Росія
атака

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