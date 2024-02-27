Вибухи в Брянській та Бєлгородській областях — Росія заявила про атаку дронами
У Брянській області пролунали потужні вибухи у ніч проти 27 лютого. Місцева влада заявила про атаку двома дронами.
Про це повідомив губернатор області Олександр Богомаз у Telegram.
Атака дронами на Брянську область
Богомаз заявив, що російські сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотники.
Внаслідок атаки постраждалих та руйнувань немає. У той же час на місці працюють екстрені служби.
У Міністерстві оборони Росії заявили, що ППО збила дрони не лише у Брянській областях. Начебто ще одного безпілотника було знищено у Бєлгородській області.
Нагадаємо, у російському місті Липецьк прогриміли вибухи. За словами місцевих жителів, вони побачили дим у районі Новолипецького металургійного комбінату, який є одним із найбільших сталеливарних підприємств у РФ.
Раніше в тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Внаслідок цього сталася пожежа в районі будівлі окупаційного "уряду ДНР".
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