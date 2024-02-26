В Хмельницкой области раздались взрывы
26 февраля 2024 23:35
Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот
Взрывы в Хмельницкой области раздались вечером, 26 февраля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщило "Суспільне".
Взрывы в Хмельницкой области
"На Хмельнитчине слышны взрывы", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, вечером взрывы также прогремели в Херсоне. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко призвал держаться подальше от окон и помнить о правиле двух стен.
К тому же взрывы раздавались в Кривом Роге. Ранее сообщали о российской авиационной ракете Х-59, которая летела в направлении города.
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