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В Хмельницкой области раздались взрывы

26 февраля 2024 23:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Хмельницкой области раздались взрывы
Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Хмельницкой области раздались вечером, 26 февраля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщило "Суспільне".

Взрывы в Хмельницкой области

"На Хмельнитчине слышны взрывы", — говорится в сообщении.

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Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, вечером взрывы также прогремели в Херсоне. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко призвал держаться подальше от окон и помнить о правиле двух стен.

К тому же взрывы раздавались в Кривом Роге. Ранее сообщали о российской авиационной ракете Х-59, которая летела в направлении города.

война
взрыв
обстрелы
Хмельницкая область
воздушная тревога

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