В Хмельницкой области раздались взрывы

Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Хмельницкой области раздались вечером, 26 февраля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщило "Суспільне".

Взрывы в Хмельницкой области

"На Хмельнитчине слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, вечером взрывы также прогремели в Херсоне. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко призвал держаться подальше от окон и помнить о правиле двух стен.

К тому же взрывы раздавались в Кривом Роге. Ранее сообщали о российской авиационной ракете Х-59, которая летела в направлении города.