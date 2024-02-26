У Хмельницькій області пролунали вибухи

Дим підіймається після вибуху в нічному місті. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи у Хмельницькій області пролунали ввечері, 26 лютого. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомило "Суспільне".

Вибухи у Хмельницькій області

"На Хмельниччині чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, ввечері вибухи також пролунали у Херсоні. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко закликав триматися подалі від вікон та пам'ятати про правило двох стін.

До того ж вибухи лунали в Кривому Розі. Раніше повідомляли про російську авіаційну ракету Х-59, яка летіла в напрямку міста.