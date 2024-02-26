У Хмельницькій області пролунали вибухи
26 лютого 2024 23:35
Дим підіймається після вибуху в нічному місті. Ілюстративне фото: скриншот
Вибухи у Хмельницькій області пролунали ввечері, 26 лютого. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомило "Суспільне".
Вибухи у Хмельницькій області
"На Хмельниччині чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, ввечері вибухи також пролунали у Херсоні. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко закликав триматися подалі від вікон та пам'ятати про правило двох стін.
До того ж вибухи лунали в Кривому Розі. Раніше повідомляли про російську авіаційну ракету Х-59, яка летіла в напрямку міста.
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