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У Хмельницькій області пролунали вибухи

26 лютого 2024 23:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Хмельницькій області пролунали вибухи
Дим підіймається після вибуху в нічному місті. Ілюстративне фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи у Хмельницькій області пролунали ввечері, 26 лютого. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомило "Суспільне".

Вибухи у Хмельницькій області

"На Хмельниччині чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, ввечері вибухи також пролунали у Херсоні. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко закликав триматися подалі від вікон та пам'ятати про правило двох стін.

До того ж вибухи лунали в Кривому Розі. Раніше повідомляли про російську авіаційну ракету Х-59, яка летіла в напрямку міста.

війна
вибух
обстріли
Хмельницька область
повітряна тривога

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