Взрывы в Днепропетровской области 27 февраля - названы разрушения

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Мощные взрывы прозвучали в Днепропетровской области в ночь на 27 февраля. Россия обстреливала Никопольский район, есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак во вторник, 27 февраля.

Взрывы в Днепропетровской области

Лысак сообщил, что противник был по районному центру, Мировской и Красногригориевской громадах из тяжелой артиллерии. В целом, оккупанты направили туда 25 снарядов.

"Люди не пострадали. Поврежден один из лицеев. Там выбиты окна. Изуродован грузовик и экскаватор", — сообщил Лысак.

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Напомним, в Полтаве ночью раздались взрывы. В городе была объявлена опасность применения баллистического оружия. Ранее взрывы прозвучали в Хмельницкой области.

Также взрывы также прогремели в Херсоне. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко призывал держаться подальше от окон и помнить о правиле двух стен.