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Взрывы в Днепропетровской области — местные власти сообщили о разрушениях

27 февраля 2024 08:39
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Взрывы в Днепропетровской области 27 февраля - названы разрушения
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Мощные взрывы прозвучали в Днепропетровской области в ночь на 27 февраля. Россия обстреливала Никопольский район, есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак во вторник, 27 февраля.

Взрывы в Днепропетровской области

Лысак сообщил, что противник был по районному центру, Мировской и Красногригориевской громадах из тяжелой артиллерии. В целом, оккупанты направили туда 25 снарядов.

"Люди не пострадали. Поврежден один из лицеев. Там выбиты окна. Изуродован грузовик и экскаватор", — сообщил Лысак.

Взрывы
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 
Взрывы
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 
Взрывы
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 
Взрывы
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот 

Напомним, в Полтаве ночью раздались взрывы. В городе была объявлена опасность применения баллистического оружия. Ранее взрывы прозвучали в Хмельницкой области.

Также  взрывы также прогремели в Херсоне. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко призывал держаться подальше от окон и помнить о правиле двух стен.

взрыв
Днепропетровская область
обстрелы
Никополь
война в Украине
Россия

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